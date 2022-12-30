Ванда Нара описала, чем ей не подошёл Икарди

Ванда Нара покончила с Мауро Икарди и теперь озабочена тем, как отсудить у него побольше денег. А также озабочена, конечно же, поисками нового «мужика». В своей очередной публикации в одной из социальных сетей Ванда описала, кого ищет (может, есть и среди наших читателей ее поклонники?) - или, иными словами, в чем ей не подошел Мауро Икарди, с которым она, как-никак, пробыла семь лет.

- С октября я сама и мне это нравится. Мой мужчина? Он должен быть интеллигентным, увлеченным своим делом, он должен быть как Сталлоне, взрослый, уверенный в себе, который будет заботиться обо мне, уважать меня и делать мне сюрпризы, - пояснила Нара, приложив к публикации фото в купальнике.