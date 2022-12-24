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Бывший форвард «Спартака» Барриос возобновит карьеру в 38 лет

24 Декабря 2022 • 23:49 Комментировать

Парагваец Лукас Барриос, который повесил бутсы на гвоздь в сентябре, видимо, совсем заскучал без футбола и решил возобновить карьеру. А ведь форварду уже 38 лет. Новым его клубом станет «Химнасия», выступающая во втором аргентинском дивизионе, сообщает El Tribuno.

Барриос провёл в европейском футболе далеко не всю карьеру, играя преимущественно в Латинской Америке. Но с 2009 по 2012 год он выступал за дортмундскую «Боруссию» и забил за «шмелей» 39 голов за более чем 80 игр. А с 2013 по 2015 год числился в составе московского «Спартака».

В общей сумме за карьеру Барриос поменял 19 клубов.

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Лукас Барриос
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