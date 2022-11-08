​Демикелис возглавит «Ривер Плейт» в январе

Новым главным тренером известного аргентинского клуба «Ривер Плейт» станет Мартин Демикелис. В мюнхенской «Баварии», где 41-летний специалист сейчас возглавляет вторую команду, уже знают об этом. Демикелис приступит к работе в «Ривер Плейт» в январе 2023 года, о чём рассказывает немецкий Sky.

Отмечается, что вторую команду «Баварии» после ухода Мартина Демикелиса примет Хольгер Зейтц.

Мартин Демикелис завершил карьеру игрока в 2017 году. Как футболист он выступал за «Ривер Плейт», «Баварию», «Малагу», «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Эспаньол».