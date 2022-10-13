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Гальярдо заявил об уходе из «Ривер Плейта» в конце года

13 Октября 2022 • 20:45 Комментировать
Ривер Плейт
...
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Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо объявил о скором уходе из аргентинского клуба. Специалист заявил, что покинет команду после окончания своего трудового соглашения, которое истекает в конце текущего года.

46-летний Гальярдо возглавляет «Ривер Плейт» с 2014 года. За это время он выиграл с клубом 13 трофеев. Ранее он работал главным тренером уругвайского «Насьонала».

В текущем сезоне «Ривер Плейт» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, имея в своем активе 44 набранных очка после 25-ти туров. Лидером турнира является «Бока Хуниорс», набрав 48 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ривер Плейт Марсело Гальярдо
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РИВЕР ПЛЕЙТ РОСАРИО СЕНТРАЛЬ
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