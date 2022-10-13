Гальярдо заявил об уходе из «Ривер Плейта» в конце года

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо объявил о скором уходе из аргентинского клуба. Специалист заявил, что покинет команду после окончания своего трудового соглашения, которое истекает в конце текущего года.

46-летний Гальярдо возглавляет «Ривер Плейт» с 2014 года. За это время он выиграл с клубом 13 трофеев. Ранее он работал главным тренером уругвайского «Насьонала».

В текущем сезоне «Ривер Плейт» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, имея в своем активе 44 набранных очка после 25-ти туров. Лидером турнира является «Бока Хуниорс», набрав 48 баллов.