«Бока Хуниорс» выступила с заявлением по смерти болельщика

Пресс-служба аргентинского топ-клуба «Бока Хуниорс» выступила с заявлением после трагедии на матче местного чемпионата против «Химнасии и Эсгримы».

«На клуб скорбит. Сожалеем о смерти Сезара Регейру, поклонника нашей команды. Он погиб в результате инцидента, произошедшего за пределами стадиона. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Мы осуждаем такие действия», - говорится в обращении клуба.

Напомним, что встреча была прервана на девятой минуте из-за попадания на стадион слезоточивого газа, которым полиция пыталась успокоить разгневанных фанатов.