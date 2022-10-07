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Один болельщик погиб из-за беспорядков на матче «Бока Хуниорс»

07 Октября 2022 • 08:13 Комментировать

Поединок аргентинского чемпионата между клубами «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс» был прерван из-за беспорядков возле стадиона. Встреча была прервана в самом начале, так как на поле попал слезоточивый газ, которым полицейские стали разгонять буйных фанатов.

Болельщикам, сидевшим на трибунах, пришлось выбежать на поле, чтобы справиться с проблемами при дыхании. По сообщениям журналистов Tyc Sports, в результате произошедшего погиб 57-летний фанат. У него была диагностирована остановка сердца. Пресс-служба «Бока Хуниорс» подтвердила печальную новость.

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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс
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