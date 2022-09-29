Фанатов «Боки Хуниорс» забросали камнями во время домашнего матча

Дикая история из аргентинского футбола. Матч «Боки Хуниорс» и «Кильмеса» в рамках местного Кубка был временно остановлен из-за стычки фанатов.

Болельщики клуба из небольшого города приехали на легендарную «Бомбонеру» и стали кидать камни в зрителей, поддерживающих столичный коллектив. Арбитру пришлось остановить поединок на 17 минут из-за возникших беспорядков. Сообщается, что из-за поведения болельщиков пострадал один сотрудник «Кильмеса».

На поле легендарной «Боке» удалось одержать яркую, но тяжелую победу. Матч Кубка Аргентины завершился со счётом 3:2.

