Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

«Пассарелла сказал, что ты играешь, как задница» - экс-тренер аргентинской сборной рассказал, как в 1986 мотивировали Марадону

 
22 Сентября 2022 • 03:34 Комментировать

Диего Армандович Марадона - настоящая легенда не только аргентинского футбола, но и мирового в целом. Это футболист, который повторно втащил сборную своей страны на вершину в 1986 году - и многие считают тот титул намного более важным, чем первый титул 1978 года. В составе команды Карлоса Билардо в 1986 году был лишь один игрок, бравший титул в 1978 - Даниэле Пассарелла.

И его отношения с Марадоной предсказуемо не сложились - Билардо забрал капитанскую повязку у Пассареллы и отдал ее именно Марадоне. Вдобавок, Пассареллу в 1986 уже практически не выпускали на поле. Однако мудрый Билардо все предусмотрел - Пассарелла приносил пользу, даже не выходя на поле. А как именно, рассказал Элвио Паолороссо, бывший помощник Билардо.

- Диего любил сачкануть на тренировках. Он мог закапризничать и сказать тренеру «я не буду это делать». Но Билардо нашел способ его мотивировать и подхлестнуть. Как-то раз он сказал ему после такой сцены «кстати, Диего, знаешь, с кем я говорил сегодня? С Пассареллой - и он сказал, что ты играешь, как задница, ты ничего не умеешь». И после этого Диего преобразился - ему захотелось доказать, что это Пассарелла ничего не понимает в футболе, - рассказал Паолороссо в интервью Super Deportiva Radio. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Сборная Аргентины Даниэль Пассарела
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Сентября
03:34 · Аргентина
«Пассарелла сказал, что ты играешь, как задница» - экс-тренер аргентинской сборной рассказал, как в 1986 мотивировали Марадону
20 Сентября
07:26 · Испания. Ла Лига
«Севилья» нашла замену Лопетеги
16 Сентября
17:50 · Турция
У Икарди - очередной кризис в отношениях со скандальной супругой
13 Сентября
03:39 · Аргентина
«Бока Хуниорс» выиграл в 204-м аргентинском «Класико»
04 Сентября
03:12 · Аргентина
В Аргентине из-за покушения на бывшего президента временно приостановили чемпионат
30 Августа
03:23 · Аргентина
В Аргентине после 24-летней паузы вновь разрешили продавать пиво на стадионах
21 Августа
15:11 · Аргентина
Коллеги Тевеса «настучали» на него и требуют лишить лицензии
17 Августа
21:07 · Аргентина
Батистута: «Марадона дал Аргентине всё, что мог - а что получил в ответ?» 3
06:30 · Аргентина
Игроки «Боки Хуниорс» подрались в перерыве матча
04:58 · Аргентина
В Аргентине фанаты протестуют «с огоньком» - жгут автомобили футболистов
04:02 · Аргентина
Бывший чемпион мира вынужден подрабатывать в качестве телефониста в спортивном центре 1
16 Августа
22:40 · Испания. Ла Лига
Стоичков: «Марадона никогда не забывал мой день рождения»
22:04 · Испания. Ла Лига
«Болгары тоже плачут» - Стоичков считает себя виновным в смерти Марадоны и не может себе это простить
09 Августа
07:46 · Аргентина
Ромеро стал игроком аргентинского гранда официально
08 Августа
18:32 · Аргентина
Маскерано добился первого громкого тренерского успеха
Все новости
Рекомендуем