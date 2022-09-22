«Пассарелла сказал, что ты играешь, как задница» - экс-тренер аргентинской сборной рассказал, как в 1986 мотивировали Марадону

Диего Армандович Марадона - настоящая легенда не только аргентинского футбола, но и мирового в целом. Это футболист, который повторно втащил сборную своей страны на вершину в 1986 году - и многие считают тот титул намного более важным, чем первый титул 1978 года. В составе команды Карлоса Билардо в 1986 году был лишь один игрок, бравший титул в 1978 - Даниэле Пассарелла.

И его отношения с Марадоной предсказуемо не сложились - Билардо забрал капитанскую повязку у Пассареллы и отдал ее именно Марадоне. Вдобавок, Пассареллу в 1986 уже практически не выпускали на поле. Однако мудрый Билардо все предусмотрел - Пассарелла приносил пользу, даже не выходя на поле. А как именно, рассказал Элвио Паолороссо, бывший помощник Билардо.

- Диего любил сачкануть на тренировках. Он мог закапризничать и сказать тренеру «я не буду это делать». Но Билардо нашел способ его мотивировать и подхлестнуть. Как-то раз он сказал ему после такой сцены «кстати, Диего, знаешь, с кем я говорил сегодня? С Пассареллой - и он сказал, что ты играешь, как задница, ты ничего не умеешь». И после этого Диего преобразился - ему захотелось доказать, что это Пассарелла ничего не понимает в футболе, - рассказал Паолороссо в интервью Super Deportiva Radio.