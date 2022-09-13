«Бока Хуниорс» выиграл в 204-м аргентинском «Класико»

«Бока Хуниорс» стал победителем 204-го аргентинского «Класико», обыграв с минимальным счетом «Ривер Плейт». Единственный гол встречи забил Дарио Бенедетто, это случилось в середине первого тайма после исполнения углового удара.

Арбитр добавил к матчу целых семь минут, в ходе которых с поля был удален Маркус Рохо, но отыграться «Ривер Плейт» так и не сумел. В итоге «Бока Хуниорс» одержал 75-ю победу в дерби, 66 раз побеждал «Ривер Плейт», а 63 матча закончились вничью.

Теперь «Бока Хуниорс», одержав четыре победы кряду, уступает лишь два очка лидирующему в таблице «Атлетико Тукуман».