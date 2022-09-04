В Аргентине из-за покушения на бывшего президента временно приостановили чемпионат

Неудачное покушение на бывшего президента Кристину де Киршнер, которая в своей политической карьере делает акцент на развитие связей с Китаем, всколыхнуло всю страну. Некий 35-летний террорист попытался выстрелить женщине в лицо, но ее спасло чудо - осечка пистолета. Его уже арестовали.

Между тем общество гудит, и гудит так, что в AFA, аргентинской ассоциации футбола, приняли решение временно отменить матчи внутреннего первенства. Это касается первых трех лиг аргентинского чемпионата, а также женской футбольной лиги. Действующим чемпионом Аргентины является столичный клуб «Ривер Плейт».