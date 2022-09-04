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Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

В Аргентине из-за покушения на бывшего президента временно приостановили чемпионат

 
04 Сентября 2022 • 03:12 Комментировать

Неудачное покушение на бывшего президента Кристину де Киршнер, которая в своей политической карьере делает акцент на развитие связей с Китаем, всколыхнуло всю страну. Некий 35-летний террорист попытался выстрелить женщине в лицо, но ее спасло чудо - осечка пистолета. Его уже арестовали.

Между тем общество гудит, и гудит так, что в AFA, аргентинской ассоциации футбола, приняли решение временно отменить матчи внутреннего первенства. Это касается первых трех лиг аргентинского чемпионата, а также женской футбольной лиги. Действующим чемпионом Аргентины является столичный клуб «Ривер Плейт».

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окончен Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс
окончен Химнасия Ла-Плата 3:1 Индепендьенте Авельянеда
04.09  21:30 Патронато Парана ... Унион Санта-Фе
04.09  21:30 Атлетико Платенсе ... Эстудиантес Ла Плата
05.09  00:00 Колон ... Бока Хуниорс
05.09  02:30 Ривер Плейт ... Барракас Централь
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