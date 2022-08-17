Батистута: «Марадона дал Аргентине всё, что мог - а что получил в ответ?»

Знаменитый аргентинский нападающий Габриэль Батистута считает, что легендарный и безвременно покинувший нас Диего Марадона заслуживал гораздо большего, чем получил в итоге от жизни и от своей страны, за свои заслуги перед ней.

- Насчет него у меня странные чувства. Я чувствую себя обязанным ему. При этом я не согласен с большей частью того, что он сделал, но что мы сделали для того, чтобы помочь ему? Что сделал я? Мы все ничего не сделали для человека, который отдал нам все. Мы не отблагодарили его. Когда я в последний раз увидел Диего по телевизору, он не принадлежал сам себе. Его использовали другие люди, - цитирует Батистуту La Nacion.