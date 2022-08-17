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Батистута: «Марадона дал Аргентине всё, что мог - а что получил в ответ?»

 
17 Августа 2022 • 21:07 Комментировать (3)

Знаменитый аргентинский нападающий Габриэль Батистута считает, что легендарный и безвременно покинувший нас Диего Марадона заслуживал гораздо большего, чем получил в итоге от жизни и от своей страны, за свои заслуги перед ней.

- Насчет него у меня странные чувства. Я чувствую себя обязанным ему. При этом я не согласен с большей частью того, что он сделал, но что мы сделали для того, чтобы помочь ему? Что сделал я? Мы все ничего не сделали для человека, который отдал нам все. Мы не отблагодарили его. Когда я в последний раз увидел Диего по телевизору, он не принадлежал сам себе. Его использовали другие люди, - цитирует Батистуту La Nacion.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Сборная Аргентины Габриэль Батистута
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Комментарии (3)
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Alex1972
17 Августа 2022 в 21:43
Он получил в ответ то , что захотел... Наркота не может сделать человека великим... Он не был великим человеком... Для меня..
ARTUR
17 Августа 2022 в 21:34
Бати не единственный который чувствует себя виноватым перед Марадоной , но он выбрал сам свой путь , наркоту не поможешь если он сам не захочет , а Марадона конечно же хотел соскочить да проблема была в том что он так и остался ребенком , и этим пользовались как раз те люди про которых упоминал Батигол .
ilinoize
17 Августа 2022 в 21:13
Батистута прибухивает? Чет дичь какую-то несет в последнее время
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Идет 6 минута Тигре 0:0 Атлетико Тукуман 2.10 3.15 3.90
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18.08  03:30 Бока Хуниорс ... Росарио Сентраль 1.60 3.90 5.70
18.08  20:30 Барракас Централь ... Дефенса и Хустисия
18.08  22:30 Альдосиви ... Велес Сарсфилд 4.30 3.45 1.90
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