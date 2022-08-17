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Игроки «Боки Хуниорс» подрались в перерыве матча

 
17 Августа 2022 • 06:30 Комментировать

В аргентинском футбольном гранде «Бока Хуниорс» произошел серьезный конфликт между игроками. В перерыве поединка против «Расинга» в раздевалке произошла драка между форвардом Дарио Бенедетто и защитником Карлосом Самбрано. На вторую половину встречи игроки вышли с ссадинами на лицах.

Клуб уже отреагировал на случившееся. Было объявлено, что Самбрано и Бенедетто отстранены от ближайших поединков команды. Они не сыграют в матчах против клубов «Росарио Сентраль» и «Дефенса и Хустисия». О денежных взысканиях по отношению к нарушителям дисциплины пока ничего не сообщается.

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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Карлос Самбрано Дарио Бенедетто
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18.08  01:00 Арсенал Саранди ... Ривер Плейт
18.08  03:30 Бока Хуниорс ... Росарио Сентраль 1.60 3.90 5.70
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