Игроки «Боки Хуниорс» подрались в перерыве матча

В аргентинском футбольном гранде «Бока Хуниорс» произошел серьезный конфликт между игроками. В перерыве поединка против «Расинга» в раздевалке произошла драка между форвардом Дарио Бенедетто и защитником Карлосом Самбрано. На вторую половину встречи игроки вышли с ссадинами на лицах.

Клуб уже отреагировал на случившееся. Было объявлено, что Самбрано и Бенедетто отстранены от ближайших поединков команды. Они не сыграют в матчах против клубов «Росарио Сентраль» и «Дефенса и Хустисия». О денежных взысканиях по отношению к нарушителям дисциплины пока ничего не сообщается.