Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро определился с новым местом работы. 35-летний футболист вернулся на родину, где будет выступать за «Боку Хуниорс», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Я нахожусь в хороших физических кондициях. Благодарен «Боке Хуниорс», если мне нужно будет провести мини-предсезонку, то готов к этому», - передает слова Серхио клубная пресс-служба.

Последним местом работы Ромеро была итальянская «Венеция». В минувшем сезоне чемпионата Италии голкипер принял участие в 16 поединках, в которых пропустил 32 мяча. В трех играх он сохранил ворота в неприкосновенности.