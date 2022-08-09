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Ромеро стал игроком аргентинского гранда официально

09 Августа 2022 • 07:46 Комментировать

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро определился с новым местом работы. 35-летний футболист вернулся на родину, где будет выступать за «Боку Хуниорс», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Я нахожусь в хороших физических кондициях. Благодарен «Боке Хуниорс», если мне нужно будет провести мини-предсезонку, то готов к этому», - передает слова Серхио клубная пресс-служба.

Последним местом работы Ромеро была итальянская «Венеция». В минувшем сезоне чемпионата Италии голкипер принял участие в 16 поединках, в которых пропустил 32 мяча. В трех играх он сохранил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Серхио Ромеро Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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