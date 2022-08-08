Маскерано добился первого громкого тренерского успеха

Бывший аргентинский оборонец Хавьер Маскерано, прославившийся выступлениями за «Барселону», развивает свою тренерскую карьеру. С декабря прошлого года он руководит молодежной сборной Аргентины, которая на днях выиграла престижный турнир COTIF.

В нем, помимо Аргентины, приняли участие молодежные клубы и команды из Бразилии, Испании, Уругвая и даже Украины. Команда Маскерано на пути к успеху побила «УД Азиру», «Валенсию» и «Леванте», а в финале сокрушила Уругвай со счетом 4:0, сообщает El Mundo Deportivo.

Маскерано отыграл 147 матчей в составе взрослой аргентинской сборной в период с 2003 до 2018 года.