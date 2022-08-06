Тевес объявил бойкот прессе после того, как его команда вылетела из Кубка Аргентины

Клуб Карлоса Тевеса «Росарио Сентраль» потерпел чувствительную неудачу, оказавшись выбитым из Кубка Аргентины командой из второй лиги. Это случилось в 1\16 турнира в противостоянии с «Килмес». После того, как основное время матча закончилось 1:1, последовала серия пенальти, в которой «Росарио» проиграл со счетом 2:4.

Это была еще одна неудача после поражения в чемпионате от «Сентраль Кордобы», которой руководит бывший форвард целого ряда итальянских клубов Абель Бальбо. Эти провалы так сильно ударили по Тевесу, что он решил отказаться от общения с прессой, сообщает derbyderbyderby.it.