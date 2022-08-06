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Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

Тевес объявил бойкот прессе после того, как его команда вылетела из Кубка Аргентины

06 Августа 2022 • 17:35 Комментировать
Росарио Сентраль
0:3
Сентраль Кордоба Росарио
окончен

Клуб Карлоса Тевеса «Росарио Сентраль» потерпел чувствительную неудачу, оказавшись выбитым из Кубка Аргентины командой из второй лиги. Это случилось в 1\16 турнира в противостоянии с «Килмес». После того, как основное время матча закончилось 1:1, последовала серия пенальти, в которой «Росарио» проиграл со счетом 2:4.

Это была еще одна неудача после поражения в чемпионате от «Сентраль Кордобы», которой руководит бывший форвард целого ряда итальянских клубов Абель Бальбо. Эти провалы так сильно ударили по Тевесу, что он решил отказаться от общения с прессой, сообщает derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Карлос Тевес Росарио Сентраль
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