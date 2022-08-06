В ближайшее время Эдинсон Кавани может получить клубную прописку. 35-летний форвард близок к подписанию контракта с «Бока Хуниорс». Согласно информации журналиста Себастьяна Инфансона, которой он поделился в социальных сетях, аргентинский клуб направил предложение агенту Кавани. В этом предложении «Бока Хуниорс» выполнил все требования стороны футболиста, кроме одного. Клуб не хочет, чтобы Кавани имел право расторгнуть контракт в одностороннем порядке следующим летом. В остальном же «Бока Хуниорс» положил на бумагу всё, что хочет футболист.

«Бока Хуниорс» предлагает контракт до конца декабря 2023 года. Желание Эдинсона Кавани иметь опцию расторжения соглашения летом, вероятно, связано с потенциальным предложением из Европы.