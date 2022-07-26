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Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

У игроков аргентинского клуба украли футболки прямо перед началом матча

26 Июля 2022 • 02:11 Комментировать
Сентраль Кордоба Росарио
1:3
Расинг Авельянеда
окончен

Трагикомичный случай в Аргентине - перед матчем дублеров клубов «Расинг» и «Сентраль Кордоба» в рамках десятого тура у игроков гостей... украли футболки. Случилось это уже буквально перед выходом футболистов на поле.

Нестандартная ситуация разрешилась при помощи хозяев поля, которые предложили свой запасной комплект формы. Игра состоялась, но забить друг другу никто не сумел - откатали по нулям.

Как выяснилось после игры, футболки были украдены из командного автобуса. Теперь полиция ищет вора, а руководство «Сентраль Кордоба» заказало комплект новых футболок, не особо надеясь на успешность расследования.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Аргентины Расинг Авельянеда Сентраль Кордоба
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окончен Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Дефенса и Хустисия
Идет 23 минута Унион Санта-Фе 0:0 Годой Крус
Идет 20 минута Велес Сарсфилд 1:0 Уракан 2.10 3.05 3.95
27.07  02:00 Арсенал Саранди ... Росарио Сентраль
27.07  02:00 Барракас Централь ... Патронато Парана
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