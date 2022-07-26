У игроков аргентинского клуба украли футболки прямо перед началом матча

Трагикомичный случай в Аргентине - перед матчем дублеров клубов «Расинг» и «Сентраль Кордоба» в рамках десятого тура у игроков гостей... украли футболки. Случилось это уже буквально перед выходом футболистов на поле.

Нестандартная ситуация разрешилась при помощи хозяев поля, которые предложили свой запасной комплект формы. Игра состоялась, но забить друг другу никто не сумел - откатали по нулям.

Как выяснилось после игры, футболки были украдены из командного автобуса. Теперь полиция ищет вора, а руководство «Сентраль Кордоба» заказало комплект новых футболок, не особо надеясь на успешность расследования.