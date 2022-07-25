Трансферная цель «Спартака» переходит в «Коринтианс»

Аргентинский полузащитник Фаусто Вера, правами на которого владеет «Аргентинос Хуниорс», близок к смене клубной прописки. 22-летнего футболиста в ближайшее время подпишет бразильский «Коринтианс», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, бразильцы договорились о переходе игрока за восемь миллионов евро. С Фаусто будет подписано долгосрочное трудовое соглашение до середины 2026 года.

Стоит напомнить, что ранее на Веру претендовали российские клубы. Интерес к нему проявляли «Спартак» и ЦСКА.

В текущем сезоне хавбек сыграл 27 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.