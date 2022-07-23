Тевес: «Важна эмблема клуба, а не моё имя»

Как мы уже сообщали, тренируемый Карлосом Тевесом «Росарио» одержал победу в дерби в рамках девятого тура аргентинского чемпионата. Его команда переиграла «Ньюэлл Олд Бойз», чем очень порадовала болельщиков клуба. Тевес прокомментировал итоги важного матча.

- Я был уверен в успехе, мы хорошо поработали. Но надо двигаться вперед, а не зацикливаться на этой победе, она дала лишь обычные три очка. Мы на верном пути, мои футболисты все больше и больше понимают, как они должны играть. Мы стараемся действовать прагматично и создавать базу для дальнейших успехов. Сейчас город парализован от радости. Я же хочу сказать, что эмблема клуба важнее, чем мое имя. Я хочу помочь клубу выигрывать, - цитирует Тевеса derbyderbyderby.it.