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Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

Тевес: «Важна эмблема клуба, а не моё имя»

23 Июля 2022 • 15:59 Комментировать
Росарио Сентраль
1:0
Ньюэллс Олд Бойз
окончен

Как мы уже сообщали, тренируемый Карлосом Тевесом «Росарио» одержал победу в дерби в рамках девятого тура аргентинского чемпионата. Его команда переиграла «Ньюэлл Олд Бойз», чем очень порадовала болельщиков клуба. Тевес прокомментировал итоги важного матча.

- Я был уверен в успехе, мы хорошо поработали. Но надо двигаться вперед, а не зацикливаться на этой победе, она дала лишь обычные три очка. Мы на верном пути, мои футболисты все больше и больше понимают, как они должны играть. Мы стараемся действовать прагматично и создавать базу для дальнейших успехов. Сейчас город парализован от радости. Я же хочу сказать, что эмблема клуба важнее, чем мое имя. Я хочу помочь клубу выигрывать, - цитирует Тевеса derbyderbyderby.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Карлос Тевес Росарио Сентраль
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24.07  00:00 Индепендьенте Авельянеда ... Атлетико Тукуман 2.01 3.20 4.00
24.07  02:30 Сентраль Кордоба Росарио ... Расинг Авельянеда 3.50 3.25 2.13
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Сегодня, 23 Июля
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