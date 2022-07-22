Тевес выиграл дерби Росарио

Команда бывшего аргентинского футболиста Карлоса Тевеса победила в дерби в рамках девятого тура аргентинского чемпионата. «Росарио» принимал дома «Ньюэлл» и выиграл благодаря голу Алехо Велиса.

Это был 159-й «Эль Классико» для Росарио - у «Росарио Сентраль» в общей сложности 53 победы. в то время как 44 матча закончились в пользу «Ньюэлл». А большая часть матчей закончилась вничью - целых 78 поединков.

Но это лишь статистика по чемпионату, а в абсолюте команды сыграли между собой 274 раза, из которых «Росарио» выиграл 93 матча, «Ньюэлл» (а это клуб, в котором начинал Лионель Месси, кстати) выиграл 77 матчей, 102 игры закончились вничью. Первый матч между ними состоялся в 1905 году.