В чемпионате Аргентины игроков закидывают... дохлой рыбой

«Рыба» - это понятие не только из домино, но из чемпионата Аргентины также. Правда, что именно там хотят сказать при помощи рыбы, не совсем ясно, рыбы все-таки молчат. Возможно, то же самое, что хотели сказать фаны «Барселоны» в ноябре 2002 года, когда бросили на Луиша Фигу свиную голову в игре с «Реалом», в который португалец вероломно перебрался двумя годами ранее.

В матче между «Расингом» и «Индепендьенте», в котором хозяева выиграли с минимальным счетом, в игрока гостей Леандро Фернандеса прилетела тушка... мертвой рыбы. Бросок оказался достаточно метким и на какое-то время вывел Фернандеса из строя - он покинул поле на какое-то время, сообщает derbyderbyderby.it.