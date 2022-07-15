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Сын Редондо дебютировал в Аргентине

15 Июля 2022 • 00:09 Комментировать
Аргентинос Хуниорс
2:1
Тигре
окончен

Аргентинский полузащитник Фернандо Редондо прославился своими выступлениями за мадридский «Реал» и итальянский «Милан», но, в конечном итоге, из-за травмы так и не реализовал весь свой игровой потенциал. Возможно, дело отца сможет достойно продолжить сын Федерико - накануне он дебютировал во взрослом футболе.

Редондо-младший вышел на замену в матче «Аргентинос Хуниорс» против «Тигре», в котором его команда выиграла со счетом 2:1. 19-летний футболист даже успел разок пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, но мяч прошел выше ворот. Любопытно, что тренирует клуб Габриэль Милито - бывший защитник «Сарагосы» и «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Аргентинос Хуниорс Фернандо Редондо Федерико Редондо
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