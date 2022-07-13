Аргентинский болельщик выложил уникальное фото с Месси 2005 года

В 2005 году Лионель Месси уже эпизодически появлялся на поле в матчах за «Барселону», но в то же время располагал свободным временем - в играх его задействовали редко. В середине мая, когда «Барселона» уже гарантировала себе первый чемпионский титул с 1999 года, тогдашний тренер клуба Франк Райкард отпустил Лео в Аргентину - на сборы молодежной сборной Аргентины, в составе которой Лео в то лето стал чемпионом мира и лучшим игроком турнира.

И 18-летний Месси нашел время посетить матч своего первого клуба - «Ньюэллс Олд Бойз». Там его заприметил местный болельщик Алехандро Фолья, который попросил Месси о совместной фотографии.

- Интересно, помнит ли он тот день? Надеюсь, придет день, когда мы снова сможем сфотографироваться вместе. Если получится, я смогу спокойно спать. Я видел, как играл Марадона, я фотографировался с ним, и теперь мне осталось сфотографироваться еще раз с Месси, - пояснил автор фото.