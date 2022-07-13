Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

Аргентинский болельщик выложил уникальное фото с Месси 2005 года

13 Июля 2022 • 19:08 Комментировать (1)
Ньюэллс Олд Бойз
...
Расинг Авельянеда
2.80 3.20 2.60
17.07 00:00

В 2005 году Лионель Месси уже эпизодически появлялся на поле в матчах за «Барселону», но в то же время располагал свободным временем - в играх его задействовали редко. В середине мая, когда «Барселона» уже гарантировала себе первый чемпионский титул с 1999 года, тогдашний тренер клуба Франк Райкард отпустил Лео в Аргентину - на сборы молодежной сборной Аргентины, в составе которой Лео в то лето стал чемпионом мира и лучшим игроком турнира.

И 18-летний Месси нашел время посетить матч своего первого клуба - «Ньюэллс Олд Бойз». Там его заприметил местный болельщик Алехандро Фолья, который попросил Месси о совместной фотографии.

- Интересно, помнит ли он тот день? Надеюсь, придет день, когда мы снова сможем сфотографироваться вместе. Если получится, я смогу спокойно спать. Я видел, как играл Марадона, я фотографировался с ним, и теперь мне осталось сфотографироваться еще раз с Месси, - пояснил автор фото.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Ньюэллс Олд Бойз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮЭЛЛС ОЛД БОЙЗ РАСИНГ АВЕЛЬЯНЕДА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
19:08 · Аргентина
Аргентинский болельщик выложил уникальное фото с Месси 2005 года 1
08 Июля
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сообщил о прибытии Альвареса 1
11:00 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» усилится аргентинским полузащитником
07 Июля
17:15 · Аргентина
​Суарес объяснил, почему его переход в «Ривер Плейт» сорвался
03 Июля
10:14 · Италия. Серия А
Видаль практически определился с новым клубом
02 Июля
21:51 · Италия. Серия А
Новый клуб Видаля определён на 70-80%
01 Июля
09:47 · Италия. Серия А
Видаль получил предложение от именитого клуба
30 Июня
09:18 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, что мешает трансферу Мендеса в ЦСКА
27 Июня
18:01 · Аргентина
​Суарес не торопится давать ответ «Ривер Плейт»
09:50 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес выбрал себе новый клуб
25 Июня
23:42 · Аргентина
Тевес проиграл свой первый матч в качестве тренера «Росарио»
10:30 · Аргентина
Рикельме: «Марадона и Месси — величайшие игроки в истории аргентинского футбола» 2
23 Июня
00:33 · Аргентина
Тевес назвал свой идеал тренера
22 Июня
23:03 · Аргентина
36 лет назад Марадона забил два самых обсуждаемых гола в истории чемпионатов мира
12:17 · Аргентина
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» хочет видеть ди Марию в аргентинском клубе
Все новости
Рекомендуем