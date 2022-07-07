​Суарес объяснил, почему его переход в «Ривер Плейт» сорвался

Луис Суарес относится к футболистам, которые в настоящий момент не имеют клубной прописки. В последние недели уругвайского форварда пресса активно сватала в «Ривер Плейт». Впрочем, Суареса в Аргентине не будет. Сам 35-летний футболист дал комментарий на этот счёт.

«Я планирую остаться в Европе, но у меня был большой соблазн, потому что «Ривер Плейт» сильно настаивал на моём подписании. Но сделка сорвалась, поскольку они теперь не участвуют в Кубке Либертадорес», - слова Суареса в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Ривер Плейт» в 1/8 финала Кубка Либертадорес уступил «Велесу».