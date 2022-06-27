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​Суарес не торопится давать ответ «Ривер Плейт»

27 Июня 2022 • 18:01 Комментировать

«Ривер Плейт» действительно сделал предложение Луису Суаресу, но 35-летний уругваец с ответом не торопится. Известный аргентинский клуб ждёт ответа в течение наступившей недели. Об этом в социальных сетях пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что в первый день июля Луис Суарес станет свободным агентом после истечения срока контракта с «Атлетико». За мадридский клуб уругвайский футболист выступал на протяжении двух последних сезонов.

В чемпионате Аргентины сезона 2022 уже начался второй этап. «Ривер Плейт» пока занимает лишь шестое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Ривер Плейт Трансферы футбола - лето 2022
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