​Суарес не торопится давать ответ «Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» действительно сделал предложение Луису Суаресу, но 35-летний уругваец с ответом не торопится. Известный аргентинский клуб ждёт ответа в течение наступившей недели. Об этом в социальных сетях пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что в первый день июля Луис Суарес станет свободным агентом после истечения срока контракта с «Атлетико». За мадридский клуб уругвайский футболист выступал на протяжении двух последних сезонов.

В чемпионате Аргентины сезона 2022 уже начался второй этап. «Ривер Плейт» пока занимает лишь шестое место.