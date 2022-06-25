Тевес проиграл свой первый матч в качестве тренера «Росарио»

«Первый блин комом» - дебют Карлоса Тевеса в качестве наставника «Росарио» оказался неудачным, его команда проиграла со счетом 0:1 «Химнасии Ла Плата». Тем не менее, «Апачи» заявил, что ему понравилась игра его команды, а также физические кондиции футболистов, успешно выдержавших весь матч.

- Команда понравилась мне, понравилось отношение к делу и физическая подготовка. Думал, что к 70-й минуте игроки встанут, но они выдержали весь матч. Горжусь работой, которая была проделана. Единственный виновник этого поражения - я сам. Продолжаем работать, - цитирует аргентинского специалиста ITASportPress.