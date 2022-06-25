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Тевес проиграл свой первый матч в качестве тренера «Росарио»

25 Июня 2022 • 23:42 Комментировать
Росарио Сентраль
0:1
Химнасия Ла-Плата
окончен

«Первый блин комом» - дебют Карлоса Тевеса в качестве наставника «Росарио» оказался неудачным, его команда проиграла со счетом 0:1 «Химнасии Ла Плата». Тем не менее, «Апачи» заявил, что ему понравилась игра его команды, а также физические кондиции футболистов, успешно выдержавших весь матч.

- Команда понравилась мне, понравилось отношение к делу и физическая подготовка. Думал, что к 70-й минуте игроки встанут, но они выдержали весь матч. Горжусь работой, которая была проделана. Единственный виновник этого поражения - я сам. Продолжаем работать, - цитирует аргентинского специалиста ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Карлос Тевес Росарио Сентраль
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окончен Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд 2.50 3.20 2.95
окончен Тальерес Кордоба 0:2 Сентраль Кордоба Росарио
Идет 15 минута Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз
Идет 14 минута Колон 0:1 Уракан
26.06  02:30 Ривер Плейт ... Ланус 1.62 3.65 6.00
26.06  19:00 Сан-Лоренсо ... Тигре
26.06  21:30 Атлетико Платенсе ... Сармиенто
27.06  00:00 Расинг Авельянеда ... Альдосиви
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