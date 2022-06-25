Рикельме: «Марадона и Месси — величайшие игроки в истории аргентинского футбола»

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме поделился впечатлениями от совместной игры с Диего Марадоной и Лионелем Месси.

Футболист назвал двух аргентинских форвардов лучшими игроками в истории аргентинского футбола.

«Это было потрясающе, мне повезло как футболисту. Я старался играть как можно лучше. Это два величайших игрока в истории нашего футбола», — приводит слова Рикельме TyC.

Рикельме завершил игровую карьеру в 2015 году. В настоящее время экс-футболист занимает пост вице-президента «Боки Хуниорс». Наибольшее количество игр полузащитник провёл именно в составе этого аргентинского клуба. Также Рикельме защищал цвета «Вильярреала» и «Барселоны».