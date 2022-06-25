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Рикельме: «Марадона и Месси — величайшие игроки в истории аргентинского футбола»

25 Июня 2022 • 10:30 Комментировать (1)
Дефенса и Хустисия
...
Велес Сарсфилд
2.00 3.35 3.90
Через 10 ч. 36 мин.

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме поделился впечатлениями от совместной игры с Диего Марадоной и Лионелем Месси.

Футболист назвал двух аргентинских форвардов лучшими игроками в истории аргентинского футбола.

«Это было потрясающе, мне повезло как футболисту. Я старался играть как можно лучше. Это два величайших игрока в истории нашего футбола», — приводит слова Рикельме TyC.

Рикельме завершил игровую карьеру в 2015 году. В настоящее время экс-футболист занимает пост вице-президента «Боки Хуниорс». Наибольшее количество игр полузащитник провёл именно в составе этого аргентинского клуба. Также Рикельме защищал цвета «Вильярреала» и «Барселоны».  

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Хуан Роман Рикельме
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ДЕФЕНСА И ХУСТИСИЯ ВЕЛЕС САРСФИЛД
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окончен Бока Хуниорс 1:2 Унион Санта-Фе
25.06  21:30 Дефенса и Хустисия ... Велес Сарсфилд 2.35 3.15 3.15
25.06  21:30 Тальерес Кордоба ... Сентраль Кордоба Росарио 2.27 3.00 3.45
26.06  00:00 Эстудиантес Ла Плата ... Ньюэллс Олд Бойз 1.93 3.35 4.20
26.06  00:00 Колон ... Уракан
26.06  02:30 Ривер Плейт ... Ланус 1.62 3.65 6.00
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