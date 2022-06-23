Тевес назвал свой идеал тренера

Бывший аргентинский нападающий Карлос Тевес начинает тренерскую карьеру в аргентинском «Росарио», который не лучшим образом начал сезон - лишь четыре очка после четырех туров. Тевесу предстоит решить немало задач, но он уже знает, чей пример его будет вдохновлять.

Своим тренерским идеалом Тевес считает итальянского специалиста Антонио Конте - с ним он успел поработать в «Ювентусе». Конте тренировал туринский клуб в период с 2011 до 2014 года.

- Конте - моя тренерская модель. Он многому научил меня в «Ювентусе». Я пытаюсь строить игру именно так, как он учил нас, - цитирует Тевеса ITASportPress.