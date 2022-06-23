Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

Тевес назвал свой идеал тренера

23 Июня 2022 • 00:33 Комментировать

Бывший аргентинский нападающий Карлос Тевес начинает тренерскую карьеру в аргентинском «Росарио», который не лучшим образом начал сезон - лишь четыре очка после четырех туров. Тевесу предстоит решить немало задач, но он уже знает, чей пример его будет вдохновлять.

Своим тренерским идеалом Тевес считает итальянского специалиста Антонио Конте - с ним он успел поработать в «Ювентусе». Конте тренировал туринский клуб в период с 2011 до 2014 года.

- Конте - моя тренерская модель. Он многому научил меня в «Ювентусе». Я пытаюсь строить игру именно так, как он учил нас, - цитирует Тевеса ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карлос Тевес Антонио Конте Росарио Сентраль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
00:33 · Аргентина
Тевес назвал свой идеал тренера
22 Июня
23:03 · Аргентина
36 лет назад Марадона забил два самых обсуждаемых гола в истории чемпионатов мира
12:17 · Аргентина
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» хочет видеть ди Марию в аргентинском клубе
21 Июня
17:06 · Аргентина
Тевес возглавил аргентинский клуб
00:25 · Аргентина
«Она фартовая» - бывший тренер Аргентины и триумфатор ЧМ-1986 ездит на 40-летнем авто
19 Июня
11:56 · Италия. Серия А
Видаль: «С удовольствием перешёл бы в «Боку Хуниорс», но не всё зависит от меня»
18 Июня
09:44 · Аргентина
«Бока Хуниорс» хочет подписать Кавани и Видаля
17 Июня
09:18 · Аргентина
Экс-игрок сборной Аргентины поддержал Тевеса, который решил стать тренером
08:16 · Аргентина
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Тевес осваивает новую профессию
15 Июня
22:51 · Аргентина
Луис Суарес практически договорился с «Ривер Плейт»
12 Июня
09:45 · Испания. Ла Лига
Президент «Ривер Плейта» подтвердил интерес к Суаресу
11 Июня
09:27 · Франция. Лига 1
Икарди не перейдёт в аргентинский клуб
10 Июня
11:46 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА готов отправить Гайча в аргентинский клуб 1
04 Июня
11:21 · Англия. Премьер-лига
Карлос Тевес объявил о завершении игровой карьеры
02 Июня
13:34 · Аргентина
Месси – о Финалиссиме: «В первом тайме нам было сложно из-за Жоржиньо» 1
Все новости
Рекомендуем