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Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

36 лет назад Марадона забил два самых обсуждаемых гола в истории чемпионатов мира

22 Июня 2022 • 23:03 Комментировать

Это было 22 июня 1986 года на мексиканском стадионе «Ацтека» - самом высокогорном в истории проведения финалов чемпионатов мира. Но это был еще не финал, а матч 1/4 финала между Англией и Аргентиной. Команда, ведомая Диего Марадоной, жаждала отомстить англичанам за поражение в Фолклендской войне 1982 года. Как это водится у проигравших, у аргентинцев было чувство того, что с ними поступили несправедливо - а значит, им тоже можно «смухлевать».

И вот на 55-й минуте у них возникла такая возможность - после очередного игрового «взрыва» Марадоны мяч, тем не менее, попал к английскому защитнику. Однако он так неудачно выбил его, что мяч остался в игре - взлетев свечкой, он начал падать в районе 11-метровой отметки, и туда же спешили двое - гигантский вратарь Питер Шилтон и коротышка Диего Марадона.

Аргентинский нападающий прыгнул в воздух что было мочи и, не особо скрываясь, переправил мяч в ворота рукой - только так он мог переиграть Шилтона в его владениях. К ужасу англичан, арбитр из Туниса засчитал гол. Позже Марадона назвал свой «финт» «Рукой Бога». И выражение это стало уже крылатым.

Так Аргентина повела в счете, а через десять минут Марадона забил второй гол, к которому на сей раз никаких вопросов и быть не могло. Подхватив мяч на своей половине поля, Марадона разогнался, обыграл нескольких соперников, ворвался в штрафную площадь, где обыграл и Шилтона, после чего катнул мяч в ворота.

Этот гол принес Аргентине победу и выход в полуфинал (в итоге команда выиграла турнир), его также называют самым красивым в истории ЧМ.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона ЧМ-1986
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