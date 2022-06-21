Тевес возглавил аргентинский клуб

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес стал новым главным тренером «Росарио Сентраль», сообщает официальный сайт аргентинского клуба. Контракт специалиста рассчитан на один год.

Напомним, Тевес завершил игровую карьеру в прошлом году. Последним клубом экс-форварда сборной Аргентины была «Бока Хуниорс».

После 14 туров «Росарио Сентраль» занимает 24-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, имея в своём активе 14 набранных очков.

За свою игровую карьеру Тевес трижды выигрывал чемпионат Англии, дважды — чемпионат Италии, а также становился победителем Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед» в 2008 году.