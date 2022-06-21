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Тевес возглавил аргентинский клуб

21 Июня 2022 • 17:06 Комментировать
Росарио Сентраль
...
Химнасия Ла-Плата
2.35 3.25 3.10
25.06 01:00

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес стал новым главным тренером «Росарио Сентраль», сообщает официальный сайт аргентинского клуба. Контракт специалиста рассчитан на один год.

Напомним, Тевес завершил игровую карьеру в прошлом году. Последним клубом экс-форварда сборной Аргентины была «Бока Хуниорс».

После 14 туров «Росарио Сентраль» занимает 24-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, имея в своём активе 14 набранных очков.

За свою игровую карьеру Тевес трижды выигрывал чемпионат Англии, дважды — чемпионат Италии, а также становился победителем Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед» в 2008 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Карлос Тевес Росарио Сентраль
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РОСАРИО СЕНТРАЛЬ ХИМНАСИЯ ЛА-ПЛАТА
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22.06  01:00 Альдосиви ... Атлетико Платенсе 2.55 3.15 2.85
22.06  03:30 Сентраль Кордоба Росарио ... Сан-Лоренсо 2.75 3.15 2.65
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