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«Бока Хуниорс» хочет подписать Кавани и Видаля

18 Июня 2022 • 09:44 Комментировать

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» планирует этим летом подписать двух звёздных ветеранов в лице Эдинсона Кавани и Артуро Видаля.

Один из руководителей «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме сказал ESPN, что все клубы мечтали бы заполучить в свои ряды таких звёздных футболистов, но в реальности всё сложнее.

«Видаль и Кавани были рождены для того, чтобы играть за наш клуб, но другой вопрос — сможем ли мы платить им зарплату», - добавил Рикельме.

Напомним, что оба футболиста находятся сейчас без команды. Артуро Видаль в прошлом сезоне выступал за миланский «Интер», а Эдинсон Кавани защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Хуан Роман Рикельме Артуро Видаль Эдинсон Кавани
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