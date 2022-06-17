Экс-игрок сборной Аргентины поддержал Тевеса, который решил стать тренером

Бывший футболист «Барселоны», «Вильярреала» и сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме поддержал своего соотечественника Карлоса Тевеса, который решил начать тренерскую карьеру.

Рикельме сказал Diario Ole, что очень любит Тевеса и всегда готов его поддержать. Экс-футболист отметил, что готов помочь своему другу в новой профессии, если ему нужно будет что-то.

«Если Карлос решит стать тренером, то может рассчитывать на меня абсолютно во всём», - добавил Рикельме.

Напомним, что экс-форвард «Манчестер Сити» и «Ювентуса» Карлос Тевес недавно официально закончил карьеру и захотел начать тренерскую карьеру.