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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Тевес осваивает новую профессию

17 Июня 2022 • 08:16 Комментировать

Известный аргентинский нападающий Карлос Тевес, недавно завершивший игровую карьеру, попробует себя в новом амплуа. 38-летний аргентинец станет тренером. Он уже определился с первым местом работы. Контракт с начинающим специалистом подпишет «Росарио Сентраль», утверждает Diario Sport.

«Я решил начать тренировать. Это очень волнительный момент для меня, но я полностью готов», - сказал Карлос.

Тевес известен болельщикам по выступлениям за сборную Аргентины, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус», «Вест Хэм» и несколько других клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Карлос Тевес Росарио Сентраль
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