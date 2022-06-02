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Месси – о Финалиссиме: «В первом тайме нам было сложно из-за Жоржиньо»

02 Июня 2022 • 13:34 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу своей команды в Финалиссиме над сборной Италии. Напомним, что южноамериканцы вчера выиграли со счётом 3:0. Месси оформил два ассиста и был признан лучшим игроком матча.

«В первом тайме нам было сложно из-за Жоржиньо. Мы никак не могли пройти его в центре поля. Его позиция была очень свободной. Это сильно мешало нам завладеть мячом», – сказал Месси после игры.

Напомним, что вчерашний матч стал последним для капитана сборной Италии Джорджо Кьеллини в футболке «скуадры адзурры». Защитник ранее объявил о завершении международной карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Италии Сборная Аргентины Жоржиньо
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