Месси – о Финалиссиме: «В первом тайме нам было сложно из-за Жоржиньо»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу своей команды в Финалиссиме над сборной Италии. Напомним, что южноамериканцы вчера выиграли со счётом 3:0. Месси оформил два ассиста и был признан лучшим игроком матча.

«В первом тайме нам было сложно из-за Жоржиньо. Мы никак не могли пройти его в центре поля. Его позиция была очень свободной. Это сильно мешало нам завладеть мячом», – сказал Месси после игры.

Напомним, что вчерашний матч стал последним для капитана сборной Италии Джорджо Кьеллини в футболке «скуадры адзурры». Защитник ранее объявил о завершении международной карьеры.