Верон приглашает Милито в «Эстудиантес»

Бывшая звезда «Лацио» и «Манчестер Юнайтед» Хуан Себастьян Верон сейчас руководит аргентинским «Эстудиантесом». И очень хочет видеть рядом с собой соотечественника - Диего Милито, главного героя Лиги чемпионов сезона 2009/2010.

Сейчас Милито остается без работы после того, как был разжалован с мудреной должности технического секретаря в «Рэсинге Авельянеда», в которой трудился с 2017 по 2020 год. Милито сыграл в своей карьере 25 матчей в составе аргентинской сборной, добыв серебро Кубка Америки 2007 года, прошедшего в Венесуэле.

Помимо «Интера», в Европе он успел поиграть в составе «Дженоа», а также в «Реал Сарагосе».