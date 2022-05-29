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Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

Верон приглашает Милито в «Эстудиантес»

29 Мая 2022 • 00:03 Комментировать

Бывшая звезда «Лацио» и «Манчестер Юнайтед» Хуан Себастьян Верон сейчас руководит аргентинским «Эстудиантесом». И очень хочет видеть рядом с собой соотечественника - Диего Милито, главного героя Лиги чемпионов сезона 2009/2010.

Сейчас Милито остается без работы после того, как был разжалован с мудреной должности технического секретаря в «Рэсинге Авельянеда», в которой трудился с 2017 по 2020 год. Милито сыграл в своей карьере 25 матчей в составе аргентинской сборной, добыв серебро Кубка Америки 2007 года, прошедшего в Венесуэле.

Помимо «Интера», в Европе он успел поиграть в составе «Дженоа», а также в «Реал Сарагосе».

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Евро-Футбол.Ру,
Эстудиантес Диего Милито Хуан Себастьян Верон
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