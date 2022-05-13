Девять европейских клубов следят за игроком «Расинга»

Полузащитник аргентинского «Расинга» Карлос Алькарас заинтересовал европейские клубы, сообщает Marca.
По информации источника, в услугах молодого хавбека заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Севилья», «Ювентус», «Интер», «Милан» и ПСВ.
Алькарас является воспитанником «Расинга». Его контракт рассчитан до 2026 года.
В текущем сезоне 19-летний аргентинец провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
В его контракте есть опция выкупа за 24 млн евро, но клуб готов отпустить его за 19 млн. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 млн евро.