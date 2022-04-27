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Балотелли ответил Агуэро: «Хотел бы поиграть в «Бока»

27 Апреля 2022 • 23:38 Комментировать
Бока Хуниорс
...
Барракас Централь
01.05 01:00

Как мы уже сообщали, аргентинский экс-нападающий Серхио Агуэро сделал комплимент своему бывшему партнеру Марио Балотелли, сказав, что тому следует поиграть за сборную Аргентины. Балотелли отозвался на слова Агуэро, но чуть иначе - итальянец заявил, что мечтает поиграть в составе самого известного аргентинского клуба «Бока Хуниорс».

- Аргентинский клуб, который нравится мне? Это «Бока»! И если Рикельме позовет меня, то я обязательно пойду туда. Я с детства следил за этим клубом, видел как играл Марадона. Позовут - пойду. Как минимум годик я хотел бы поиграть там, - заявил Балотелли в интервью ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Серхио Агуэро
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БОКА ХУНИОРС БАРРАКАС ЦЕНТРАЛЬ
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