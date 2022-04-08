Маркетологи «Ривер Плейта» нашли идеального спонсора для переименования стадиона

В скором времени стадион аргентинского клуба «Ривер Плейт» будет, по последней моде, переименован в честь нового спонсора клуба. Сама по себе новость удивления не вызывает, если не учитывать то, какого именно спонсора нашла маркетинговая служба клуба - и как удачно это сделано.

Речь идет об аргентинской серии супермаркетов под названием MAS - именно она будет новым спонсором клуба. А так как клубный стадион называется «Монументаль», то есть монументальный, то комбинированное название по-испански будет читаться как Mas Monumental - в переводе, самый монументальный.