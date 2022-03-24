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Потомки Марадоны добились своего - легендарного футболиста исключили из FIFA 22

24 Марта 2022 • 07:59 Комментировать

Диего Армандо Марадоны больше нет в ФИФА 22 - этот «успех» могут отметить его потомки, устроившие судебную тяжбу с Electronic Arts на тему коммерческого использования имени великого аргентинца.

Любопытно, что пока Марадона был жив, проблем с этим не было. Подобными вопросами занимался его близкий друг и менеджер Стефано Чечи. Но 25 ноября 2020 года сердце великого аргентинца остановилось, а его родня тут же ударилась в дрязги вокруг его имени. Дочки Марадоны, наняв адвоката Матиаса Морлу, заявили о своих претензиях на использование бренда «Марадона».

Первые слушания в марте прошлого года они проиграли, но не успокоились, и сейчас добились своего, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона
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