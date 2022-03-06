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Бывший футболист «Милана» повесил бутсы на гвозь

06 Марта 2022 • 02:13 Комментировать
Бока Хуниорс
...
Уракан
1.53 3.75 6.20
Через 22 ч. 12 мин.

Аргентинский защитник Леандро Грими решил повесить бутсы на гвоздь, в последнее время он выступал за аргентинский клуб «Уракан», к которому присоединился в 2020 году. Однако на днях наставник клуба объявил 37-летнему футболисту, что больше на него не рассчитывает, и бывший игрок «Милана», выступавший за клуб в сезоне 2007/2008, решил закончить карьеру. Также из крупных клубов он успел поиграть за лиссабонский «Спортинг».

- Тренер Куделька принял решение, уведомил меня об этом и я решил закончить карьеру. Все равно рано или поздно это пришлось бы сделать, - пояснил Грими, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Леандро Грими Уракан
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