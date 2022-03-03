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Сын Агуэро начинает футбольную карьеру

03 Марта 2022 • 22:54 Комментировать

Бывший нападающий Серхио Агуэро не так давно повесил бутсы на гвоздь, но перед этим он успел вырастить сына и теперь он продолжает славное дело отца - как сообщил сам Кун, на днях его сынишка по имени Бенджамин записался в детскую команду «Тигре» в родной Аргентине.

- Бенжа начал серьезно играть. Раньше играл во дворе, сейчас уже в клубе - он там, потому что туда его позвал лучший друг. Я буду следить за ним и, если ему понравится играть, я окажу всю поддержку. Но может, это просто хобби, - заявил Агуэро-старший, слова которого цитирует ITASportPress.

Бенжамин Агуэро - сын, родившийся в результате брака Серхио с Джанинной, дочерью легендарного Марадоны. Так что ДНК в игроке хватает, теперь вопрос в нем самом и в его отношении к делу.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Агуэро
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