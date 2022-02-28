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Билардо: «Когда я назначил Марадону капитаном сборной, то меня хотели убить, я был вынужден прятаться»

28 Февраля 2022 • 00:15 Комментировать

Карлос Билардо вписал свое имя в историю футбола в качестве наставника сборной Аргентины в 1986 году, которая во второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира. Впрочем, настоящим тренером и лидером той команды был Диего Марадона - его слово по поводу того, как надо играть и передвигаться по полю, в той команде значили больше, чем мнение Билардо. Между тем, когда Билардо тремя годами ранее назначил Марадону капитаном команды, это решение, мягко говоря, было принято неоднозначно...

- В 1983 я сказал Диего, что он будет капитаном команды. Но когда я объявил об этом в Аргентине, такое началось... Мне начали угрожать, преследовать меня. Я был вынужден уехать из страны на десять дней. Не понимаю, как такое было возможно, почему они не понимали тогда, что Диего - гений, - вспоминает Билардо в документальном фильме о нем, показанном телеканалом HBO.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Сборная Аргентины Карлос Билардо
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