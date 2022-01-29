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​Тевес не смог выбрать лучшего между Месси и Марадоной

29 Января 2022 • 21:37 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес получил вопрос о том, кто лучше – Лионель Месси или Диего Марадона. Тевес не смог выбрать лучшего футболиста из своих соотечественников.

«Кто лучше? Оба. Они оба аргентинцы. Иногда из-за этого вопроса мы ссоримся больше, чем люди из других стран. Давайте просто наслаждаться тем, что они оба аргентинцы», - слова Тевеса приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист Рой Немер со ссылкой на ESPN.

Стоит сказать, что Диего Марадона ушёл из жизни в конце ноября 2020 года.

Карлос Тевес в настоящий момент находится без клуба. 37-летний нападающий покинул «Бока Хуниорс» летом прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Карлос Тевес
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