Бывший защитник «Зенита» и «Сочи» возвращается в родную Аргентину

Эмануэль Маммана возвращается в Аргентину - он снова наденет футболку «Ривер Плейта», за который он выступал ранее, в период 2014-2016 годов. После этого 25-летний защитник поиграл за «Лион», а в 2017 году перешел в «Зенит».

В 2020 году питерский клуб сдал его в аренду в «Сочи», где за сезон он провел почти столько же матчей, сколько за «Зенит» за все время сотрудничества. И вот сейчас стало известно, что Маммана возвращается в «Ривер Плейт». Сообщение об этом появилось в «Твиттере» аргентинского клуба. Информация о длительности контракта и какие-либо другие подробности не приводятся.