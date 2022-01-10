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Бывший защитник «Зенита» и «Сочи» возвращается в родную Аргентину

10 Января 2022 • 21:08 Комментировать

Эмануэль Маммана возвращается в Аргентину - он снова наденет футболку «Ривер Плейта», за который он выступал ранее, в период 2014-2016 годов. После этого 25-летний защитник поиграл за «Лион», а в 2017 году перешел в «Зенит».

В 2020 году питерский клуб сдал его в аренду в «Сочи», где за сезон он провел почти столько же матчей, сколько за «Зенит» за все время сотрудничества. И вот сейчас стало известно, что Маммана возвращается в «Ривер Плейт». Сообщение об этом появилось в «Твиттере» аргентинского клуба. Информация о длительности контракта и какие-либо другие подробности не приводятся.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ривер Плейт Эмануэль Маммана
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