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​В Аргентине учредили награду имени Агуэро

23 Декабря 2021 • 14:13 Комментировать

Серхио Агуэро был вынужден объявить о завершении карьеры футболиста после проявления проблем с сердцем. 33-летний форвард после перехода в «Барселону» успел провести за клуб всего лишь пять матчей.

Тем временем, на родине Агуэро решили учредить награду в его честь. Речь идёт о награде лучшему бомбардиру Кубка Аргентины.

«Хочу вам сказать, что награда лучшему бомбардиру Кубка Аргентины будет носить имя Серхио Агуэро. Это прекрасная дань уважения», - сказал El Comercio президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа.

В своей карьере Серхио Агуэро играл за «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселону».

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Серхио Агуэро
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