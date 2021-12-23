​В Аргентине учредили награду имени Агуэро

Серхио Агуэро был вынужден объявить о завершении карьеры футболиста после проявления проблем с сердцем. 33-летний форвард после перехода в «Барселону» успел провести за клуб всего лишь пять матчей.

Тем временем, на родине Агуэро решили учредить награду в его честь. Речь идёт о награде лучшему бомбардиру Кубка Аргентины.

«Хочу вам сказать, что награда лучшему бомбардиру Кубка Аргентины будет носить имя Серхио Агуэро. Это прекрасная дань уважения», - сказал El Comercio президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа.

В своей карьере Серхио Агуэро играл за «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселону».