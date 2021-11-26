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Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

«Ривер Плейт» - чемпион Аргентины

26 Ноября 2021 • 08:24 Комментировать
Ривер Плейт
4:0
Расинг Авельянеда
окончен

В Аргентине определился чемпион страны по футболу. Им стал «Ривер Плейт», который в поединке очередного тура принимал на своем домашнем стадионе «Расинг Авальянеда». Хозяева не испытали проблем, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

Благодаря этому успеху «Ривер Плейт» досрочно завоевал золотые медали чемпионата. Коллектив оторвался от ближайшего преследователя – «Дефенсы и Хустисии» - на 12 пунктов.

Стоит отметить, что это 36 чемпионство в истории «миллионеров».

Протокол игры  
Ривер Плейт 4:0 Расинг Авельянеда
(1:0) Палавесино Агустин 32'    
(2:0) Альварес Хулиан 48'    
(3:0) Ромеро Брайан 68'    
(4:0) Ромеро Брайан 78'    
Армани Франко Рохас Роберт   79' (Майдана Джонатан (   79') Диас Пауло Мартинес Эктор II Пинола Хавьер II Симон Сантьяго   40' Понцио Леонардо   44'   76' (Карраскаль Хорхе (   76') Палавесино Агустин   83' (Джиротти Федерико (   83') Зидан Энцо Альварес Хулиан Ромеро Брайан   83' (Tomas Galvan (   83')
Запасные: Люкс Херман Виго Алекс Agustin Fontana Парадела Хосе Болонья Энрике
Ариас Габриэль Пильюд Иван Nery Dominguez   81' Fernando Prado Fabricio Dominguez   46' (Орбан Лукас (   46') Морено Анибал   15'   46' (Лисандро Лопес III (   46') Мартинес Маурисио   61' Carlos Alcaraz   82' Чанкалай Томас   46' (Leonel Ariel Miranda (   46') Javier Correa   70' (Пиатти Игнасио (   70') Enzo Copetti
Запасные: Цвитанич Дарио Гарре Бенжамин Juan Caceres Gaston Gomez Ловера Максимилиано Gonzalo Cordoba Julian Alejo Lopez Ignacio Galvan
26 ноября.

 

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Ривер Плейт
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окончен Ривер Плейт 4:0 Расинг Авельянеда
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