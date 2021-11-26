«Ривер Плейт» - чемпион Аргентины

В Аргентине определился чемпион страны по футболу. Им стал «Ривер Плейт», который в поединке очередного тура принимал на своем домашнем стадионе «Расинг Авальянеда». Хозяева не испытали проблем, одержав разгромную победу со счетом 4:0.
Благодаря этому успеху «Ривер Плейт» досрочно завоевал золотые медали чемпионата. Коллектив оторвался от ближайшего преследователя – «Дефенсы и Хустисии» - на 12 пунктов.
Стоит отметить, что это 36 чемпионство в истории «миллионеров».
Протокол игры
|(1:0) Палавесино Агустин 32'
|(2:0) Альварес Хулиан 48'
|(3:0) Ромеро Брайан 68'
|(4:0) Ромеро Брайан 78'
Армани Франко • Рохас Роберт 79' ( Майдана Джонатан ( 79') • Диас Пауло • Мартинес Эктор II • Пинола Хавьер II • Симон Сантьяго • 40'Понцио Леонардо 44' 76' ( Карраскаль Хорхе ( 76') • Палавесино Агустин 83' ( Джиротти Федерико ( 83') • Зидан Энцо • Альварес Хулиан • Ромеро Брайан 83' ( Tomas Galvan ( 83')
Запасные: Люкс Херман • Виго Алекс • Agustin Fontana • Парадела Хосе • Болонья Энрике
Ариас Габриэль • Пильюд Иван • Nery Dominguez • 81'Fernando Prado • Fabricio Dominguez 46' ( Орбан Лукас ( 46') • Морено Анибал 15' 46' ( Лисандро Лопес III ( 46') • Мартинес Маурисио • 61'Carlos Alcaraz • 82'Чанкалай Томас 46' ( Leonel Ariel Miranda ( 46') • Javier Correa 70' ( Пиатти Игнасио ( 70') • Enzo Copetti
Запасные: Цвитанич Дарио • Гарре Бенжамин • Juan Caceres • Gaston Gomez • Ловера Максимилиано • Gonzalo Cordoba • Julian Alejo Lopez • Ignacio Galvan
26 ноября.