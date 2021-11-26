«Ривер Плейт» - чемпион Аргентины

В Аргентине определился чемпион страны по футболу. Им стал «Ривер Плейт», который в поединке очередного тура принимал на своем домашнем стадионе «Расинг Авальянеда». Хозяева не испытали проблем, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

Благодаря этому успеху «Ривер Плейт» досрочно завоевал золотые медали чемпионата. Коллектив оторвался от ближайшего преследователя – «Дефенсы и Хустисии» - на 12 пунктов.

Стоит отметить, что это 36 чемпионство в истории «миллионеров».