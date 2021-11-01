Тренер получил огнестрельное ранение во время матча третьей аргентинской лиги

Жуткий инцидент произошёл в одном из матчей третьего по силе футбольного дивизиона Аргентины. В поединке «Уракана» из Лас-Эраса и «Ферро де Хенераль» произошла вооружённая стычка фанатов. Случайной жертвой перестрелки стал тренер гостей Маурисио Ромеро. Об этом сообщает ESPN.

В сети уже появилось видео инцидента, на котором видно, как все участники матча спешно убегают в подтрибунные помещения, когда началась стрельба.

На счастье, пуля попала Ромеро только в плечо, благодаря чему ему удалось выжить. Пресс-служба «Ферро» уже сообщила, что тренер находится в больнице в стабильном состоянии – его жизни уже ничего не угрожает.