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«Ривер Плейт» легко обыграл «Боку Хуниорс» благодаря удалению экс-игрока «Спартака»

04 Октября 2021 • 01:13 Комментировать (1)
Ривер Плейт
2:1
Бока Хуниорс
окончен

В Аргентине прошло Суперкласико. К сожалению, борьбы в матче не получилось. «Бока Хуниорс» уже в дебюте осталась в меньшинстве из-за удаления Маркоса Рохо, что помогло «Ривер Плейту» спокойно победить.

Протокол игры  
Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс
(1:0) Альварес Хулиан 25'    
(2:0) Альварес Хулиан 43'    
    90' Самбрано Очандарте (2:1)
Армани Франко Каско Милтон Рохас Роберт Диас Пауло Анхилери Фабрисио Симон Сантьяго Перес Энцо   5' Де ла Крус Николас Палавесино Агустин   59' (Рольхейсер Бенхамин (   59'   89') Ромеро Брайан   34' (Карраскаль Хорхе (   34' Суарес Матиас   83') Альварес Хулиан   27'   83' (Понцио Леонардо (   83')
Запасные: Пинола Хавьер II Виго Алекс Зидан Энцо Пенья Фелипе Сукулини Бруно Джиротти Федерико Парадела Хосе Болонья Энрике
Росси Агустин Адвинкула Луис Искиэрдос Карлос Рохо Маркос   15'   16' Фабра Франк Гонсалес Диего Эрнан   46' (Эстебан Ролон (   46') Кампусано Хорман Альмендра Агустин   46' (Медина Кристиан (   46') Кардона Эдвин   21' (Самбрано Очандарте (   21') Орсини Николас   77' (Васкес Луис (   77') Павон Кристиан   77' (Молинас Аарон (   77')
Запасные: Гарсия Хавьер Сандез Агустин Лопес Лисандро II Бриаско-Балекян Норберто Вейгандт Марсело Себальос Эсекиэль Монтес Родриго
03 октября.

В воскресенье в Аргентине прошёл главный матч страны – «Ривер Плейт» на «Монументале» принимал «Боку Хуниорс». Это был важный матч с турнирной точки зрения. Перед туром «Ривер Плейт» занимал второе место, отставая от лидера «Тальереса» на два очка и на шесть опережая шестую «Боку Хуниорс». Перед матчем сообщалось, что на трибуны пустят 50% от вместимости «Монументаля», но по телекартинке казалось, что арена была забита.

Суперкласико началось очень эмоционально. Уже в дебюте команды едва не сошлись в рукопашной, когда после свистка один из футболистов «Боки Хуниорс» зарядил мячом соперника. Арбитр даже подзывал капитанов, чтобы как-то снизить градус эмоций. Однако ему не удалось. Вскоре бывший защитник «Спартака» и «МЮ» Маркос Рохо умудрился за две минуты получить две жёлтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве уже на 16-й минуте!

«Ривер Плейт», естественно, полностью завладел инициативой, но до опасных моментов дело доходило. Хозяевам не хватало последнего паса под удар. В этой ситуации подопечным Марсело Гальярдо помог дальний удар. 21-летний Хулиан Альварес протащил мяч к чужой штрафной, переложил его под правую ногу и закинул футбольный снаряд за шиворот Росси. Вратарь гостей ошибся в этом эпизоде, но это не затмевает факт сумасшедшего удара форварда.

«Бока Хуниорс» пыталась что-то придумать, но у гостей ничего не получалось. Хозяева же продолжали атаковать. Вскоре Карраскаль, вышедший на замену, сделал длинную передачу за спину защитников соперника на ход Алвьареса, но тот не смог обработать мяч.

В конце первого тайма «Ривер» удвоили счёт. Гости включили прессинг на чужой половине поля, и после неудачного паса Росси на чужой половине поля Каско перехватил мяч, сделал пас налево на Симона, который прострелил в центр, откуда Альварес в касание пробил в угол. Футбольный снаряд попал в штангу и юркнул в сетку. В компенсированное время к первому тайму ещё и Карраскаль пробил издали, но точно в руки Росси.

В перерыве Себастьян Батталья сделал двойную замену, но она мало что изменила в игре. У «Боки Хуниорс» ничего не получалось впереди, и просто было непонятно, как гости вообще планировали спасать встречу. «Ривер Плейт» в свою очередь не собирался рисковать, опасаясь пропустить и вернуть соперника в игру. При этом хозяева предпринимали попытки забить ещё, но это явно не было цель.

Минуты до 70-й моментов толком и не было. Затем сначала Карраскаль после длинной передачи Переса оказался с глазу на глаз с Росси. Колумбиец пытался внешней стороной стопы перекинуть вратаря, но тот спас команду. Тут же Симон получил мяч перед штрафной и здорово бил, о Искиэрдос в падении заблокировал выстрел защитника. После углового мяч отскочил к Анхилери, который в падении слёта пробил в штангу.

«Ривер Плейт» спокойно вёл матч к победе, но в самой концовке получил ложку дёгтя. Медина слева обыграл соперника и простреливал на ближнюю штангу на Васкеса, которого опередил Рохас. Однако после углового экс-защитник «Рубина» Замбрано мощно пробил. Армани выгреб мяч, но уже из-за ленточки ворот. Правда, времени у «Боки Хуниорс» на подвиг уже не оставалось, арбитр тут же дал финальный свисток.

Наставника «Ривер Плейт» Марсель Гальярдо сватают в «Барселону», а сам он хочет наконец-то выиграть чемпионат Аргентины с нынешним клубом. Победа в Суперкласико приблизила наставника к его цели.

Андрей Центров

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Комментарии (1)
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KatyFox95
04 Октября 2021 в 01:56
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