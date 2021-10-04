«Ривер Плейт» легко обыграл «Боку Хуниорс» благодаря удалению экс-игрока «Спартака»

В Аргентине прошло Суперкласико. К сожалению, борьбы в матче не получилось. «Бока Хуниорс» уже в дебюте осталась в меньшинстве из-за удаления Маркоса Рохо, что помогло «Ривер Плейту» спокойно победить.

В воскресенье в Аргентине прошёл главный матч страны – «Ривер Плейт» на «Монументале» принимал «Боку Хуниорс». Это был важный матч с турнирной точки зрения. Перед туром «Ривер Плейт» занимал второе место, отставая от лидера «Тальереса» на два очка и на шесть опережая шестую «Боку Хуниорс». Перед матчем сообщалось, что на трибуны пустят 50% от вместимости «Монументаля», но по телекартинке казалось, что арена была забита.

Суперкласико началось очень эмоционально. Уже в дебюте команды едва не сошлись в рукопашной, когда после свистка один из футболистов «Боки Хуниорс» зарядил мячом соперника. Арбитр даже подзывал капитанов, чтобы как-то снизить градус эмоций. Однако ему не удалось. Вскоре бывший защитник «Спартака» и «МЮ» Маркос Рохо умудрился за две минуты получить две жёлтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве уже на 16-й минуте!

«Ривер Плейт», естественно, полностью завладел инициативой, но до опасных моментов дело доходило. Хозяевам не хватало последнего паса под удар. В этой ситуации подопечным Марсело Гальярдо помог дальний удар. 21-летний Хулиан Альварес протащил мяч к чужой штрафной, переложил его под правую ногу и закинул футбольный снаряд за шиворот Росси. Вратарь гостей ошибся в этом эпизоде, но это не затмевает факт сумасшедшего удара форварда.

«Бока Хуниорс» пыталась что-то придумать, но у гостей ничего не получалось. Хозяева же продолжали атаковать. Вскоре Карраскаль, вышедший на замену, сделал длинную передачу за спину защитников соперника на ход Алвьареса, но тот не смог обработать мяч.

В конце первого тайма «Ривер» удвоили счёт. Гости включили прессинг на чужой половине поля, и после неудачного паса Росси на чужой половине поля Каско перехватил мяч, сделал пас налево на Симона, который прострелил в центр, откуда Альварес в касание пробил в угол. Футбольный снаряд попал в штангу и юркнул в сетку. В компенсированное время к первому тайму ещё и Карраскаль пробил издали, но точно в руки Росси.

В перерыве Себастьян Батталья сделал двойную замену, но она мало что изменила в игре. У «Боки Хуниорс» ничего не получалось впереди, и просто было непонятно, как гости вообще планировали спасать встречу. «Ривер Плейт» в свою очередь не собирался рисковать, опасаясь пропустить и вернуть соперника в игру. При этом хозяева предпринимали попытки забить ещё, но это явно не было цель.

Минуты до 70-й моментов толком и не было. Затем сначала Карраскаль после длинной передачи Переса оказался с глазу на глаз с Росси. Колумбиец пытался внешней стороной стопы перекинуть вратаря, но тот спас команду. Тут же Симон получил мяч перед штрафной и здорово бил, о Искиэрдос в падении заблокировал выстрел защитника. После углового мяч отскочил к Анхилери, который в падении слёта пробил в штангу.

«Ривер Плейт» спокойно вёл матч к победе, но в самой концовке получил ложку дёгтя. Медина слева обыграл соперника и простреливал на ближнюю штангу на Васкеса, которого опередил Рохас. Однако после углового экс-защитник «Рубина» Замбрано мощно пробил. Армани выгреб мяч, но уже из-за ленточки ворот. Правда, времени у «Боки Хуниорс» на подвиг уже не оставалось, арбитр тут же дал финальный свисток.

Наставника «Ривер Плейт» Марсель Гальярдо сватают в «Барселону», а сам он хочет наконец-то выиграть чемпионат Аргентины с нынешним клубом. Победа в Суперкласико приблизила наставника к его цели.