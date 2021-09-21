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Аргентина

​Аргентинский футболист остался без жилья и денег в Греции после несостоявшегося трансфера

21 Сентября 2021 • 17:59 Комментировать

Аргентинский футболист Максимилиано Форнари летом должен был перейти в «Аполлон» из Ларисы. Он расторг контракт со своим клубом в Аргентине, но так и не присоединился к новому клубу в Греции. Теперь игрок остался на греческой земле без жилья и денег на билет на родину. Об этом сообщает iapopsi.gr.

«Не знаю, как так получилось. Менеджеры, которые меня сюда привезли, оставили меня в подвешенном состоянии», - высказался 26-летний игрок для semanariodejuin.com.ar.

Греческий портал onlarissa пишет, что Максимилиано Форнари вынужден ночевать на центральной площади города Лариса.

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Евро-Футбол.Ру,
Максимилиано Форнари
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