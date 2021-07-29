Макси Лопес объявил о завершении карьеры

Сезон 2020/2021 стал для аргентинского нападающего Макси Лопеса последним в его профессиональной карьере.

37-летний форвард пришёл к выводу, что своё последнее слово в футболе он уже сказал: «Это было прекрасное путешествие», - написал Лопес в «Инстаграме».

Игрок начал свою карьеру в далёком 2001 году в «Ривер Плейт». Наибольшую известность южноамериканец приобрёл, уже выступая в Европе. В его послужном списке значатся такие клубы как «Барселона», «Катания», «Сампдория», «Торино» и другие. Российской же публике Макси Лопес запомнился выступлениями за ФК «Москва» во второй половине нулевых.

Суммарно за всю карьеру аргентинский финишер отличился 107 мячами в 416 проведённых матчах.