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Аргентина

Макси Лопес объявил о завершении карьеры

29 Июля 2021 • 20:43 Комментировать
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Сезон 2020/2021 стал для аргентинского нападающего Макси Лопеса последним в его профессиональной карьере.

37-летний форвард пришёл к выводу, что своё последнее слово в футболе он уже сказал: «Это было прекрасное путешествие», - написал Лопес в «Инстаграме».

Игрок начал свою карьеру в далёком 2001 году в «Ривер Плейт». Наибольшую известность южноамериканец приобрёл, уже выступая в Европе. В его послужном списке значатся такие клубы как «Барселона», «Катания», «Сампдория», «Торино» и другие. Российской же публике Макси Лопес запомнился выступлениями за ФК «Москва» во второй половине нулевых.

Суммарно за всю карьеру аргентинский финишер отличился 107 мячами в 416 проведённых матчах.

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Макси Лопес
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